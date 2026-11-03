https://crimea.ria.ru/20261103/v-simferopole-vveli-grafik-podachi-vody-1160764549.html

В Симферополе ввели график подачи воды

В Симферополе ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Симферополе ввели график подачи воды

В крымской столице из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах "Вода Крыма" ввели временный график подачи воды. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:08

2026-11-03T19:08

2026-11-03T19:08

вода в крыму

вода крыма

симферополь

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

жкх крыма и севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/19/1148215443_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_21ec18d5879e02632f32cfedba6af913.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах "Вода Крыма" ввели временный график подачи воды. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В Симферополе вводится временный график подачи воды", - говорится в сообщении.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Также исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков сообщил, что в Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Керчи можно зарядить телефонЧасть Херсонской области осталась без света

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода крыма, симферополь, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, жкх крыма и севастополя