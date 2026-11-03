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В Симферополе ввели график подачи воды
В Симферополе ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Симферополе ввели график подачи воды
В крымской столице из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах "Вода Крыма" ввели временный график подачи воды. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:08
2026-11-03T19:08
2026-11-03T19:08
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вода крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В крымской столице из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах "Вода Крыма" ввели временный график подачи воды. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В Симферополе вводится временный график подачи воды", - говорится в сообщении.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Также исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков сообщил, что в Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Керчи можно зарядить телефонЧасть Херсонской области осталась без света
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В Симферополе ввели график подачи воды
Воду в Симферополе будут подавать по графику