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В Симферополе остановили троллейбусы

В Симферополе остановили троллейбусы - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Симферополе остановили троллейбусы

В Симферополе во вторник, 3 ноября, частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T08:23

2026-11-03T08:23

2026-11-03T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник, 3 ноября, частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Изменения коснулись маршрута №4, который следует от 7-й городской больницы до площади Куйбышева. На маршруте №7, который следует с микрорайона Пневматика, работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 10, который следует от Заводского, на участке от площади Куйбышева до Кечкеметской (Арабатской) рейсы не выполняются.На направлении работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 5 не ходит от Москольца через Кечкеметскую до Загородного. Для обеспечения транспортного сообщения работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 16 временно не обслуживается. Замещается маршрутом №95, следующим от Гурзуфской до Марьино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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