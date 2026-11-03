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В Симферополе остановили троллейбусы
В Симферополе остановили троллейбусы - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Симферополе остановили троллейбусы
В Симферополе во вторник, 3 ноября, частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:23
2026-11-03T08:23
2026-11-03T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник, 3 ноября, частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Изменения коснулись маршрута №4, который следует от 7-й городской больницы до площади Куйбышева. На маршруте №7, который следует с микрорайона Пневматика, работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 10, который следует от Заводского, на участке от площади Куйбышева до Кечкеметской (Арабатской) рейсы не выполняются.На направлении работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 5 не ходит от Москольца через Кечкеметскую до Загородного. Для обеспечения транспортного сообщения работают дублирующие автобусные маршруты:Маршрут № 16 временно не обслуживается. Замещается маршрутом №95, следующим от Гурзуфской до Марьино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, крымтроллейбус, троллейбус, общественный транспорт, логистика, новости крыма
В Симферополе остановили троллейбусы
В Симферополе частично остановили троллейбусы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник, 3 ноября, частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В связи с частичным отсутствием напряжения в контактной сети на участках от площади Куйбышева до Марьино, от площади Куйбышева до Бородина, а также от Москольца до Бородина временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов", - говорится в сообщении.
Изменения коснулись маршрута №4, который следует от 7-й городской больницы до площади Куйбышева.
"Участок от площади Куйбышева до Марьино не обслуживается. Для компенсации организована работа автобусного маршрута № 54 с продлением до остановки "Марьино (кольцо)", - уточнили власти.
На маршруте №7, который следует с микрорайона Пневматика, работают дублирующие автобусные маршруты:
—№3 — 7 автобусов большого класса, дублирует участок от Свободы до рынка;
—№6 — 7 автобусов большого класса, дублирует участок от "Пневматики" до Куйбышевского рынка;
—№25 — дублирует участок от "Пневматики" до площади Советской;
—№30 — 7 автобусов среднего класса, дублирует участок от Свободы до рынка;
—№62 — 4 автобуса среднего класса, дублирует участок от Загородного до "Пневматики".
Маршрут № 10, который следует от Заводского, на участке от площади Куйбышева до Кечкеметской (Арабатской) рейсы не выполняются.
На направлении работают дублирующие автобусные маршруты:
—№10 — автобусы среднего класса, дублируют участок от Загородного до рынка;
—№67 — 6 автобусов большого класса, дублируют участок от Данилова до рынка;
—№70 — 5 автобусов среднего класса;
—№81 — 2 автобуса среднего класса, практически полностью дублируют маршрут на участке от площади Куйбышева до площади Советской.
Маршрут № 5 не ходит от Москольца через Кечкеметскую до Загородного. Для обеспечения транспортного сообщения работают дублирующие автобусные маршруты:
—№10 — 10 автобусов среднего класса, дублируют участок от Загородного до Кечкеметской;
—№61 — 20 автобусов среднего класса, дублируют маршрут на участке от Новоромановки до рынка;
—№83 и №86 — дублируют участки от Загородного до Кечкеметской и от Новоромановки до рынка.
Маршрут № 16 временно не обслуживается. Замещается маршрутом №95, следующим от Гурзуфской до Марьино.
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