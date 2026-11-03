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В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Севастополе слышна стрельба
Вечером во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет громко – запланированы профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:55
2026-11-03T15:55
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет громко – запланированы профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе слышны неоднократные взрывы – работает флот

15:55 03.11.2026
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
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© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет громко – запланированы профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов, Казачьей бухты, Качи, мыса Лукулл флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – написал он.
По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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