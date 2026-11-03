https://crimea.ria.ru/20261103/v-sevastopole-slyshna-strelba-1160754348.html

В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Севастополе слышна стрельба

Вечером во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет громко – запланированы профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:55

2026-11-03T15:55

2026-11-03T15:55

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет громко – запланированы профилактические мероприятия Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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