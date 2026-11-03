https://crimea.ria.ru/20261103/v-sevastopole-pyanyy-muzhchina-natravil-na-priyatelya-sobaku-1160732491.html

В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку

В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку

В Севастополе мужчина натравил на своего приятеля собаку, а после избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T10:31

2026-11-03T10:31

2026-11-03T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина натравил на своего приятеля собаку, а после избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина гостил у своего 41-летнего товарища, вместе с которым распивал спиртное. Спустя какое-то время хозяин квартиры решил выгулять свою собаку, и оба отправились на улицу.Когда мужчина смог отбиться от собаки, злоумышленник пригрозил товарищу убийством и набросился на него с кулаками. Пострадавший отделался незначительными телесными повреждениями.Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговор Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, собаки, животные, криминал, новости севастополя, общество, происшествия