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В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
В Севастополе мужчина натравил на своего приятеля собаку, а после избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T10:31
2026-11-03T10:31
2026-11-03T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина натравил на своего приятеля собаку, а после избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина гостил у своего 41-летнего товарища, вместе с которым распивал спиртное. Спустя какое-то время хозяин квартиры решил выгулять свою собаку, и оба отправились на улицу.Когда мужчина смог отбиться от собаки, злоумышленник пригрозил товарищу убийством и набросился на него с кулаками. Пострадавший отделался незначительными телесными повреждениями.Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговор Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, собаки, животные, криминал, новости севастополя, общество, происшествия
В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку и избил его – возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина натравил на своего приятеля собаку, а после избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина гостил у своего 41-летнего товарища, вместе с которым распивал спиртное. Спустя какое-то время хозяин квартиры решил выгулять свою собаку, и оба отправились на улицу.
"По дороге они мирно беседовали, однако в какой-то момент обычный разговор перешел в крик и ругань. Владелец питомца бойцовской породы, стремясь любой ценой отстоять свою правоту, выбрал весьма радикальный способ "успокоить" друга – скомандовал собаке "Взять". Животное тут же отреагировало и вцепилось мужчине в кисть", - уточнили подробности инцидента в полиции.
Когда мужчина смог отбиться от собаки, злоумышленник пригрозил товарищу убийством и набросился на него с кулаками. Пострадавший отделался незначительными телесными повреждениями.
Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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