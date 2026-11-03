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В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В России растет заболеваемость гриппом
В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В России растет заболеваемость гриппом
К настоящему времени в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:22
2026-11-03T09:22
россия
роспотребнадзор
грипп
орви
вирусы
здравоохранение в россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. К настоящему времени в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Отмечается, что в циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы (95,2%), доля разновидностей гриппа составляет 6,1%, среди которых выявлены случаи свиного и гонконгского гриппа.В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В регионах страны уже привились свыше 35,4 миллиона граждан.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряКак не заболеть гриппом всей семьейЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
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россия, роспотребнадзор, грипп, орви, вирусы, здравоохранение в россии, новости, общество
В России растет заболеваемость гриппом

В России зафиксировали 555 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ

09:22 03.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. К настоящему времени в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 44-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Заболеваемость соответствует сезонному уровню, однако число случаев гриппа продолжает расти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы (95,2%), доля разновидностей гриппа составляет 6,1%, среди которых выявлены случаи свиного и гонконгского гриппа.
В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В регионах страны уже привились свыше 35,4 миллиона граждан.
Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.
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