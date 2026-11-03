https://crimea.ria.ru/20261103/v-rossii-rastet-zabolevaemost-grippom-1160730533.html

В России растет заболеваемость гриппом

В России растет заболеваемость гриппом - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В России растет заболеваемость гриппом

К настоящему времени в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T09:22

2026-11-03T09:22

2026-11-03T09:22

россия

роспотребнадзор

грипп

орви

вирусы

здравоохранение в россии

новости

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. К настоящему времени в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Отмечается, что в циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы (95,2%), доля разновидностей гриппа составляет 6,1%, среди которых выявлены случаи свиного и гонконгского гриппа.В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В регионах страны уже привились свыше 35,4 миллиона граждан.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряКак не заболеть гриппом всей семьейЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, грипп, орви, вирусы, здравоохранение в россии, новости, общество