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В Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме
В Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме
Причина масштабных отключений электричества в Крыму – авария за пределами полуострова, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:29
2026-11-03T09:29
2026-11-03T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Причина масштабных отключений электричества в Крыму – авария за пределами полуострова, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.В Севастополе также действуют ограничения на подачу электроэнергии. По словам губернатора Михаила Развожаева, ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, олег крючков
В Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме
В Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме за пределами региона
09:29 03.11.2026 (обновлено: 09:38 03.11.2026)