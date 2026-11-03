https://crimea.ria.ru/20261103/v-krymu-na-prigorodnyy-trolleybusnyy-marshrut-21-postavili-tri-avtobusa-1160755726.html

В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса

В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса

На троллейбусный маршрут №21 Симферополь – Перевальное поставили резервные автобусы на время отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T16:45

2026-11-03T16:45

2026-11-03T16:45

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

новости крыма

транспорт

троллейбус

минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На троллейбусный маршрут №21 Симферополь – Перевальное поставили резервные автобусы на время отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве транспорта Крыма.Утром во вторник, 3 ноября, в Симферополе были частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов в связи с отсутствием напряжения в контактной сети. Речь идет о маршрутах №4, №5, №7, №10, №16. Для компенсации транспорта на маршрутах организована работа автобусов.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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