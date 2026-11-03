Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/v-krymu-na-prigorodnyy-trolleybusnyy-marshrut-21-postavili-tri-avtobusa-1160755726.html
В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса
В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса
На троллейбусный маршрут №21 Симферополь – Перевальное поставили резервные автобусы на время отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T16:45
2026-11-03T16:45
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
транспорт
троллейбус
минтранс крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/14/1158651896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0835a9109aeb94f5aca255424831d190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На троллейбусный маршрут №21 Симферополь – Перевальное поставили резервные автобусы на время отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве транспорта Крыма.Утром во вторник, 3 ноября, в Симферополе были частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов в связи с отсутствием напряжения в контактной сети. Речь идет о маршрутах №4, №5, №7, №10, №16. Для компенсации транспорта на маршрутах организована работа автобусов.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/14/1158651896_59:0:1060:751_1920x0_80_0_0_35c21611006fb8076a31612eaededaa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, транспорт, троллейбус, минтранс крыма
В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса

Троллейбусы на пригородном маршруте №21 Симферополь – Перевальное заменили автобусами

16:45 03.11.2026
 
© Администрация СимферополяОбщественный транспорт
Общественный транспорт
© Администрация Симферополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На троллейбусный маршрут №21 Симферополь – Перевальное поставили резервные автобусы на время отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве транспорта Крыма.

"Маршрут №21 – три автобуса на замене", - сказали в министерстве.

Утром во вторник, 3 ноября, в Симферополе были частично приостановлены пять троллейбусных маршрутов в связи с отсутствием напряжения в контактной сети. Речь идет о маршрутах №4, №5, №7, №10, №16. Для компенсации транспорта на маршрутах организована работа автобусов.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.
Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове
Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
 
Отключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаНовости КрымаТранспортТроллейбусМинтранс Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Симферополь сковали 9-балльные пробки
18:05Где в Керчи можно зарядить телефон
17:55Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество
17:45Удары по Украине: ВС РФ разбили логистический центр и поразили сухогруз
17:34В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
17:22Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз
17:12Единство народов является главным условием сохранения России – Путин
17:00Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика
16:45В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса
16:32Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
16:20Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов
16:08Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме
15:55В Севастополе слышна стрельба
15:44Создает шедевры одной левой: в Крыму мастер пирографии обучил ветеранов СВО
15:31Путин предложил продлить Год единства народов России
15:26В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже
15:18ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
15:05Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
14:58Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова
14:46Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки
Лента новостейМолния