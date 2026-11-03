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В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
Подача электроэнергии в Крым не осуществляется из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Крым не осуществляется из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, на поврежденных участках энергетической инфраструктуры за пределами Крыма ведутся аварийно-восстановительные работы.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты

В Крыму мощности энергосистемы используют только для социально важных объектов

10:12 03.11.2026 (обновлено: 10:38 03.11.2026)
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Крым не осуществляется из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Из-за аварии на магистральных сетях за пределами Республики Крым отсутствует подача электроэнергии на полуостров… В сложившейся ситуации имеющиеся мощности используются только для электроснабжения социально важных объектов", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, на поврежденных участках энергетической инфраструктуры за пределами Крыма ведутся аварийно-восстановительные работы.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.
Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.
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