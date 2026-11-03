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В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты

В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты

Подача электроэнергии в Крым не осуществляется из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T10:12

2026-11-03T10:12

2026-11-03T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Крым не осуществляется из-за аварии на сетях за пределами полуострова. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, на поврежденных участках энергетической инфраструктуры за пределами Крыма ведутся аварийно-восстановительные работы.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов. По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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