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В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые пошли в лес за грибами в районе Алушты и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые пошли в лес за грибами в районе Алушты и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.На помощь грибникам выехали спасатели. В результате проведения поисковых работ людей обнаружили в районе горы Канака.Накануне в Бахчисарайском районе спасатели помогли четверым грибникам, которые заблудились в лесу в районе села Высокое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грибник заблудился в горах КрымаДвое мужчин потерялись в горах КрымаВ горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
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крым, новости крыма, алушта, мчс крыма, происшествия, леса крыма
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись

В Крыму двое мужчин и 7-летний ребенок пошли за грибами и заблудились в лесу

10:00 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые пошли в лес за грибами в районе Алушты и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"2 ноября вблизи автодороги Судак-Алушта в лесном массиве заблудились три человека, из них один - семилетний ребенок. Туристы собирали грибы и из-за тумана потеряли ориентиры", – говорится в сообщении.

На помощь грибникам выехали спасатели. В результате проведения поисковых работ людей обнаружили в районе горы Канака.
"В медпомощи никто не нуждался. Туристов эвакуировали к личному авто", - добавили в ведомстве.
Накануне в Бахчисарайском районе спасатели помогли четверым грибникам, которые заблудились в лесу в районе села Высокое.
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