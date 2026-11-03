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В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые пошли в лес за грибами в районе Алушты и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые пошли в лес за грибами в районе Алушты и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.На помощь грибникам выехали спасатели. В результате проведения поисковых работ людей обнаружили в районе горы Канака.Накануне в Бахчисарайском районе спасатели помогли четверым грибникам, которые заблудились в лесу в районе села Высокое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грибник заблудился в горах КрымаДвое мужчин потерялись в горах КрымаВ горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
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крым, новости крыма, алушта, мчс крыма, происшествия, леса крыма
В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
В Крыму двое мужчин и 7-летний ребенок пошли за грибами и заблудились в лесу