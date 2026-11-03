https://crimea.ria.ru/20261103/v-krym-iz-peterburga-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-v-novogodnie-prazdniki-1160756990.html
В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
Из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T17:34
2026-11-03T17:34
2026-11-03T17:34
поезд
поезд "таврия"
новый год
железная дорога
транспорт
крым
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отправление планируется из Санкт-Петербурга в 19:35 с 24 декабря 2026 года по 12 января 2027 года; прибытие в Керчь – через день в 09:02, в Симферополь - в 14:50. Из Симферополя отправление запланировано в 11:35, из Керчи - в 16:40 с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, прибытие в Петербург - через день в 13:05."В составе поезда одноэтажные купейные и плацкартные вагоны "Таврия". Продажи откроются в ближайшее время", - отметили в "Гранд Сервис Экспресс".В компании уточнили, что о порядке курсирования поезда сообщат дополнительно. В случае укорачивания маршрута до Керчи, пассажирам будет предоставлена возможность доехать до станций назначения на территории полуострова на автобусах.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 9 ноябряСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябреДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
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поезд, поезд "таврия", новый год, железная дорога, транспорт, крым, гранд сервис экспресс
В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
В новогодние выходные в Крым из Санкт-Петербурга будет курсировать дополнительный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь будет ходить ежедневно в предновогодний и новогодний период. Он проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
Отправление планируется из Санкт-Петербурга в 19:35 с 24 декабря 2026 года по 12 января 2027 года; прибытие в Керчь – через день в 09:02, в Симферополь - в 14:50. Из Симферополя отправление запланировано в 11:35, из Керчи - в 16:40 с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, прибытие в Петербург - через день в 13:05.
"В составе поезда одноэтажные купейные и плацкартные вагоны "Таврия". Продажи откроются в ближайшее время", - отметили в "Гранд Сервис Экспресс".
В компании уточнили, что о порядке курсирования поезда сообщат дополнительно. В случае укорачивания маршрута до Керчи, пассажирам будет предоставлена возможность доехать до станций назначения на территории полуострова на автобусах.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать
до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 9 ноября
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