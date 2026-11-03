https://crimea.ria.ru/20261103/v-krasnodare-budut-zvuchat-sireny-opovescheniya-1160733611.html

В Краснодаре будут звучать сирены оповещения

В Краснодаре будут звучать сирены оповещения - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Краснодаре будут звучать сирены оповещения

В Краснодаре во вторник проведут проверку системы оповещения, в городе дважды прозвучат сирены. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T11:02

2026-11-03T11:02

2026-11-03T11:04

краснодар

безопасность

новости

учения

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_253:303:904:669_1920x0_80_0_0_c43e73c46e576aea40ddb3a5381c1bcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре во вторник проведут проверку системы оповещения, в городе дважды прозвучат сирены. Об этом сообщает краевой оперштаб.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Во время проверки могут также поступить сообщения о реальных угрозах, предупредили в оперштабе.Горожан просят обращать внимание на СМС и уведомления от МЧС России, публикации Оперативного штаба Краснодарского края и администраций муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, безопасность, новости, учения