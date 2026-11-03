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В Краснодаре будут звучать сирены оповещения - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Краснодаре будут звучать сирены оповещения
В Краснодаре будут звучать сирены оповещения - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Краснодаре будут звучать сирены оповещения
В Краснодаре во вторник проведут проверку системы оповещения, в городе дважды прозвучат сирены. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T11:02
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краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре во вторник проведут проверку системы оповещения, в городе дважды прозвучат сирены. Об этом сообщает краевой оперштаб.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Во время проверки могут также поступить сообщения о реальных угрозах, предупредили в оперштабе.Горожан просят обращать внимание на СМС и уведомления от МЧС России, публикации Оперативного штаба Краснодарского края и администраций муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодар, безопасность, новости, учения
В Краснодаре будут звучать сирены оповещения

В Краснодаре 3 ноября проверят системы оповещения

11:02 03.11.2026 (обновлено: 11:04 03.11.2026)
 
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Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре во вторник проведут проверку системы оповещения, в городе дважды прозвучат сирены. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"Сегодня, 3 ноября, в Краснодаре проведут проверку системы оповещения. Сирены прозвучат в 11:00 и 11:30", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Во время проверки могут также поступить сообщения о реальных угрозах, предупредили в оперштабе.
Горожан просят обращать внимание на СМС и уведомления от МЧС России, публикации Оперативного штаба Краснодарского края и администраций муниципалитетов.
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