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В Киеве остановлено метро - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Киеве остановлено метро
В Киеве остановлено метро - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Киеве остановлено метро
Поезда прекратили движение на всех трех ветках метро Киева. Об этом со ссылкой на украинское агентство Укринформ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:07
2026-11-03T13:07
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отключение электроэнергии
энергетика украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Поезда прекратили движение на всех трех ветках метро Киева. Об этом со ссылкой на украинское агентство Укринформ пишет РИА Новости.Других подробностей не приводится.Украинские СМИ до этого сообщали об ухудшающейся ситуации с электроэнергией в Киеве, были введены экстренные отключения электричества. Некоторые дома уже более двух суток обесточены, в части из них нет еще и воды.Как сообщалось, Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по УкраинеМассированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и портыВ Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки
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Новости
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РИА Новости Крым
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киев, украина, новости, удары по украине, отключение электроэнергии, энергетика украины
В Киеве остановлено метро

В Киеве остановили движение поездов на всех трех ветках метро

13:07 03.11.2026
 
© AP Photo Dan BashakovЛюди в метро в Киеве
Люди в метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP Photo Dan Bashakov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Поезда прекратили движение на всех трех ветках метро Киева. Об этом со ссылкой на украинское агентство Укринформ пишет РИА Новости.

"В Киеве движение поездов метро остановлено на всех трех линиях по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.
Украинские СМИ до этого сообщали об ухудшающейся ситуации с электроэнергией в Киеве, были введены экстренные отключения электричества. Некоторые дома уже более двух суток обесточены, в части из них нет еще и воды.
Как сообщалось, Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС).
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КиевУкраинаНовостиУдары по УкраинеОтключение электроэнергииЭнергетика Украины
 
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