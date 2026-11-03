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В Киеве остановлено метро
В Киеве остановлено метро - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Киеве остановлено метро
Поезда прекратили движение на всех трех ветках метро Киева. Об этом со ссылкой на украинское агентство Укринформ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:07
2026-11-03T13:07
2026-11-03T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Поезда прекратили движение на всех трех ветках метро Киева. Об этом со ссылкой на украинское агентство Укринформ пишет РИА Новости.Других подробностей не приводится.Украинские СМИ до этого сообщали об ухудшающейся ситуации с электроэнергией в Киеве, были введены экстренные отключения электричества. Некоторые дома уже более двух суток обесточены, в части из них нет еще и воды.Как сообщалось, Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по УкраинеМассированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и портыВ Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, новости, удары по украине, отключение электроэнергии, энергетика украины
В Киеве остановлено метро
В Киеве остановили движение поездов на всех трех ветках метро