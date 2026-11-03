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В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн
В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн
На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка в Крыму потратят почти 410 миллионов рублей. Подрядчик выполнения работ уже определен,... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T18:48
2026-11-03T18:48
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берегоукрепительные сооружения
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка в Крыму потратят почти 410 миллионов рублей. Подрядчик выполнения работ уже определен, говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова.Общая цена контракта составляет 409,65 миллиона рублей. Из этих средств на выполнение проектно-изыскательских работ направят 26,5 миллиона рублей, остальное – на строительно-монтажные работы.Заказчиком капремонта выступает Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.Ранее сообщалось, что в Форосском парке разрешили движение и стоянку транспорта. Право парковаться на особо охраняемой природной территории получили сотрудники регионального Управления ООПТ, а также гости и работники санатория "Форос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды Крыма объяснили разрешение на стройку в Форосском паркеПоклонская просит Москву придать Форосскому парку федеральный статусЗастройщик лагеря в Форосском парке займется в Крыму водозаборами
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форос, новости крыма, крым, берегоукрепительные сооружения, сергей аксенов
В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн

На капремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка потратят 410 млн рублей

18:48 03.11.2026
 
© Фото со страницы главы Крыма Сергея Аксенова в FacebookФоросский парк
Форосский парк
© Фото со страницы главы Крыма Сергея Аксенова в Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка в Крыму потратят почти 410 миллионов рублей. Подрядчик выполнения работ уже определен, говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова.
"Определить "Строительную компанию "Керчьстрой" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте: "Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка", - указано в тексте документа.
Общая цена контракта составляет 409,65 миллиона рублей. Из этих средств на выполнение проектно-изыскательских работ направят 26,5 миллиона рублей, остальное – на строительно-монтажные работы.
Заказчиком капремонта выступает Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Форосском парке разрешили движение и стоянку транспорта. Право парковаться на особо охраняемой природной территории получили сотрудники регионального Управления ООПТ, а также гости и работники санатория "Форос".
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Застройщик лагеря в Форосском парке займется в Крыму водозаборами
 
ФоросНовости КрымаКрымБерегоукрепительные сооруженияСергей Аксенов
 
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