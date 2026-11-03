https://crimea.ria.ru/20261103/v-forosskom-parke-otremontiruyut-beregoukrepitelnye-sooruzheniya-za-410-mln-1160735102.html

В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн

В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн

На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка в Крыму потратят почти 410 миллионов рублей. Подрядчик выполнения работ уже определен,... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T18:48

2026-11-03T18:48

2026-11-03T18:48

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берегоукрепительные сооружения

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Форосского парка в Крыму потратят почти 410 миллионов рублей. Подрядчик выполнения работ уже определен, говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова.Общая цена контракта составляет 409,65 миллиона рублей. Из этих средств на выполнение проектно-изыскательских работ направят 26,5 миллиона рублей, остальное – на строительно-монтажные работы.Заказчиком капремонта выступает Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.Ранее сообщалось, что в Форосском парке разрешили движение и стоянку транспорта. Право парковаться на особо охраняемой природной территории получили сотрудники регионального Управления ООПТ, а также гости и работники санатория "Форос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды Крыма объяснили разрешение на стройку в Форосском паркеПоклонская просит Москву придать Форосскому парку федеральный статусЗастройщик лагеря в Форосском парке займется в Крыму водозаборами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форос, новости крыма, крым, берегоукрепительные сооружения, сергей аксенов