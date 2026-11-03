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В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии во вторник, 3 ноября, до ночи могут быть слышны звуки стрельбы. Это связано с тренировками военных, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник, 3 ноября, до ночи могут быть слышны звуки стрельбы. Это связано с тренировками военных, предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба

В Феодосии 3 ноября до ночи проходят учения со стрельбой

12:00 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымНабережная в Феодосии
Набережная в Феодосии - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник, 3 ноября, до ночи могут быть слышны звуки стрельбы. Это связано с тренировками военных, предупредили в городской администрации.

"3 ноября с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00 будут проходить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.

Власти призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымФеодосияУченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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