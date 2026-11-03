https://crimea.ria.ru/20261103/v-feodosii-do-nochi-budet-slyshna-strelba-1160733326.html
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии во вторник, 3 ноября, до ночи могут быть слышны звуки стрельбы. Это связано с тренировками военных, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:00
2026-11-03T12:00
2026-11-03T12:00
крым
феодосия
учения
армия и флот
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1f/1160676480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a9b652e23dfeda9b5b16d7181b8475d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник, 3 ноября, до ночи могут быть слышны звуки стрельбы. Это связано с тренировками военных, предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1f/1160676480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa204be20c060698bff4395e5e64883b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии 3 ноября до ночи проходят учения со стрельбой