Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/v-evpatorii-v-programmy-detskoy-reabilitatsii-vklyuchat-zanyatiya-na-plyazhe-1160746151.html
В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже
В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже
В Евпатории завершены работы на очередном объекте строящегося Федерального детского реабилитационного центра – благоустроена пляжная зона, предназначенная для... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:26
2026-11-03T15:26
крым
новости крыма
марат хуснуллин
дети
оздоровление в крыму
оздоровление детей в крыму
евпатория
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/1c/1139947221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afa4753d6371de524e1a509f66b5129d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории завершены работы на очередном объекте строящегося Федерального детского реабилитационного центра – благоустроена пляжная зона, предназначенная для отдыха и оздоровления пациентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Республике Крым по поручению президента России Владимира Путина возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч кв. м. Он предназначен для лечения и реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и другими заболеваниями. По его словам, один из ключевых принципов благоустройства – обеспечение доступности пляжной инфраструктуры для маломобильных пациентов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроенный пляж станет не только местом отдыха, но и дополнительным пространством для оздоровительных мероприятий в рамках индивидуальных программ медицинской реабилитации.Объекты первого этапа строительства медучреждения – консультативно-диагностический корпус, здания стационара и административный корпус – уже функционируют. Там организовано лечение и восстановление по различным медицинским направлениям, включая реабилитацию детей после заболеваний и травм опорно-двигательной системы.Федеральный детский реабилитационный центр возводят на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыВ Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/1c/1139947221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5cd5b7daa3b7ed9b07316a5e180f359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, марат хуснуллин, дети, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, евпатория
В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже

В Евпатории благоустроили пляж детского реабилитационного центра – Хуснуллин

15:26 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории завершены работы на очередном объекте строящегося Федерального детского реабилитационного центра – благоустроена пляжная зона, предназначенная для отдыха и оздоровления пациентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В Республике Крым по поручению президента России Владимира Путина возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч кв. м. Он предназначен для лечения и реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и другими заболеваниями.
"Несмотря на сложные условия как на полуострове, так и в стране в целом, работы на объекте продолжаются, и на сегодняшний день специалисты завершили благоустройство пляжной зоны, необходимой для отдыха детей у моря и проведения оздоровительных мероприятий", –цитирует пресс-служба Кабмина Хуснуллина.
По его словам, один из ключевых принципов благоустройства – обеспечение доступности пляжной инфраструктуры для маломобильных пациентов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроенный пляж станет не только местом отдыха, но и дополнительным пространством для оздоровительных мероприятий в рамках индивидуальных программ медицинской реабилитации.
Объекты первого этапа строительства медучреждения – консультативно-диагностический корпус, здания стационара и административный корпус – уже функционируют. Там организовано лечение и восстановление по различным медицинским направлениям, включая реабилитацию детей после заболеваний и травм опорно-двигательной системы.
Федеральный детский реабилитационный центр возводят на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы
В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%
Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
 
КрымНовости КрымаМарат ХуснуллиндетиОздоровление в КрымуОздоровление детей в КрымуЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
16:20Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов
16:08Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме
15:55В Севастополе слышна стрельба
15:44Создает шедевры одной левой: в Крыму мастер пирографии обучил ветеранов СВО
15:31Путин предложил продлить Год единства народов России
15:26В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже
15:18ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
15:05Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
14:58Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова
14:46Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки
14:34В США началось голосование на выборах в Конгресс
14:22Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас
14:09Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе
13:57Крым выступил с инициативой по защите врачей
13:48Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
13:39Севастополь накроет штормовой ветер
13:29Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
13:17Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
13:07В Киеве остановлено метро
Лента новостейМолния