https://crimea.ria.ru/20261103/v-evpatorii-v-programmy-detskoy-reabilitatsii-vklyuchat-zanyatiya-na-plyazhe-1160746151.html

В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже

В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляже

В Евпатории завершены работы на очередном объекте строящегося Федерального детского реабилитационного центра – благоустроена пляжная зона, предназначенная для... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:26

2026-11-03T15:26

2026-11-03T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории завершены работы на очередном объекте строящегося Федерального детского реабилитационного центра – благоустроена пляжная зона, предназначенная для отдыха и оздоровления пациентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Республике Крым по поручению президента России Владимира Путина возводится один из крупнейших в стране реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч кв. м. Он предназначен для лечения и реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и другими заболеваниями. По его словам, один из ключевых принципов благоустройства – обеспечение доступности пляжной инфраструктуры для маломобильных пациентов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроенный пляж станет не только местом отдыха, но и дополнительным пространством для оздоровительных мероприятий в рамках индивидуальных программ медицинской реабилитации.Объекты первого этапа строительства медучреждения – консультативно-диагностический корпус, здания стационара и административный корпус – уже функционируют. Там организовано лечение и восстановление по различным медицинским направлениям, включая реабилитацию детей после заболеваний и травм опорно-двигательной системы.Федеральный детский реабилитационный центр возводят на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыВ Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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