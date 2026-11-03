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В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги
В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги
Бюст Михаила Кутузова перенесут из алуштинского села Верхняя Кутузовка в другое место из-за строительства дороги. Как сообщила замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:22
2026-11-03T19:22
2026-11-03T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Бюст Михаила Кутузова перенесут из алуштинского села Верхняя Кутузовка в другое место из-за строительства дороги. Как сообщила замглавы администрации города Галина Перепелица, вопрос рассмотрен профильной городской комиссией.Ранее бюст полководцу размещался на 35‑м километре шоссе Симферополь — Алушта. Место последующей установки определено в связи с решением минобразования Крыма о присвоении образовательному учреждению статус "Крымский кадетский корпус им. М.И. Кутузова".При этом памятный барельеф, который является объектом культурного наследия, сохранится на прежнем месте. После завершения дорожных работ запланирована его реставрация и благоустройство прилегающей территории, уточнили в мэрии Алушты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли автодорогу в объезд АлуштыКогда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыЕго жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова
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РИА Новости Крым
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алушта, памятники крыма, ремонт и строительство дорог, новости крыма
В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги
Бюст Кутузова перенесут из села под Алуштой из-за строительства дороги – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Бюст Михаила Кутузова перенесут из алуштинского села Верхняя Кутузовка в другое место из-за строительства дороги. Как сообщила замглавы администрации города Галина Перепелица, вопрос рассмотрен профильной городской комиссией.
"Принято решение о переносе памятного знака в связи с реализацией работ, выполняемых АО "ВАД". Новым местом установки бюста Кутузова определено Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым "Кадетская школа‑интернат "Крымский кадетский корпус", – рассказала Перепелица на видео, опубликованном в официальном канале в МАКС главы администрации курорта Галины Огневой.
Ранее бюст полководцу размещался на 35‑м километре шоссе Симферополь — Алушта. Место последующей установки определено в связи с решением минобразования Крыма о присвоении образовательному учреждению статус "Крымский кадетский корпус им. М.И. Кутузова".
При этом памятный барельеф, который является объектом культурного наследия, сохранится на прежнем месте. После завершения дорожных работ запланирована его реставрация и благоустройство прилегающей территории, уточнили в мэрии Алушты.
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