https://crimea.ria.ru/20261103/v-alushte-byust-kutuzova-perenesut-iz-za-stroitelstva-dorogi-1160764728.html

В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги

В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги

Бюст Михаила Кутузова перенесут из алуштинского села Верхняя Кутузовка в другое место из-за строительства дороги. Как сообщила замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:22

2026-11-03T19:22

2026-11-03T19:22

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Бюст Михаила Кутузова перенесут из алуштинского села Верхняя Кутузовка в другое место из-за строительства дороги. Как сообщила замглавы администрации города Галина Перепелица, вопрос рассмотрен профильной городской комиссией.Ранее бюст полководцу размещался на 35‑м километре шоссе Симферополь — Алушта. Место последующей установки определено в связи с решением минобразования Крыма о присвоении образовательному учреждению статус "Крымский кадетский корпус им. М.И. Кутузова".При этом памятный барельеф, который является объектом культурного наследия, сохранится на прежнем месте. После завершения дорожных работ запланирована его реставрация и благоустройство прилегающей территории, уточнили в мэрии Алушты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли автодорогу в объезд АлуштыКогда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыЕго жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова

алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, памятники крыма, ремонт и строительство дорог, новости крыма