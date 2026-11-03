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Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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https://crimea.ria.ru/20261103/ukraina-davno-stala-bolshoy-tyurmoy-s-pytkami--mnenie-iz-kryma-1160747060.html
Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T16:32
2026-11-03T16:32
украина
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в мире
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
национализм
неонацизм
мнения
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*.По ее словам, столкновения у тюрьмы, где содержали и пытали насильно мобилизованных украинцев – это случай проявления реакции группы общества, когда "уже накипело".По мнению эксперта, таких тюрем на Украине гораздо больше, чем случаев стихийного бунта. Но ожидать, что эти протесты приобретут массовый характер, не стоит, считает социолог."Во-первых, потому что на Украине нет силы для организации такого движения. А во-вторых, потому что вопреки распространенным заблуждениям о свободе украинского общества и его способности на смену неугодной власти, все массовые сопротивления, и в том числе перевороты, были инспирированы, организованы и профинансированы из-за рубежа", - пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.Как отметила Киселева, этот скандал является очередным в череде тех, что уже были и еще будут. Но на позиции главы режима Владимира Зеленского они никак не повлияют, потому что он поддерживается западными структурами, которым наплевать на украинский народ, его ужасы нынешнего существования и протесты, считает она.Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины. Командующий нацгвардией Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом "временным пунктом дислокации" и признал, что там же держат мобилизованных.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.*запрещенная в России террористическая организация** внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), национализм, неонацизм, мнения, наталья киселева
Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма

Нацистский режим Киева давно превратил Украину в большую тюрьму с пытками – эксперт

16:32 03.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкМитинг националистов в Киеве. Архивное фото
Митинг националистов в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*.
"Нацистский режим Киева уже давно превратил Украину в большую тюрьму, в которой отличия состоят только в том, что большинство подвергаются пыткам выживания, а часть граждан – смертельным пыткам", – сказала Киселева.
По ее словам, столкновения у тюрьмы, где содержали и пытали насильно мобилизованных украинцев – это случай проявления реакции группы общества, когда "уже накипело".
По мнению эксперта, таких тюрем на Украине гораздо больше, чем случаев стихийного бунта. Но ожидать, что эти протесты приобретут массовый характер, не стоит, считает социолог.
"Во-первых, потому что на Украине нет силы для организации такого движения. А во-вторых, потому что вопреки распространенным заблуждениям о свободе украинского общества и его способности на смену неугодной власти, все массовые сопротивления, и в том числе перевороты, были инспирированы, организованы и профинансированы из-за рубежа", - пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Как отметила Киселева, этот скандал является очередным в череде тех, что уже были и еще будут. Но на позиции главы режима Владимира Зеленского они никак не повлияют, потому что он поддерживается западными структурами, которым наплевать на украинский народ, его ужасы нынешнего существования и протесты, считает она.
"Это подтверждает и отсутствие реакции западных так называемых правозащитных организаций, которые находятся на содержании у госструктур и только выполняют задания своих спонсоров. Собственно, как в эпоху колониализма на содержании о монархов Европы находились морские разбойники – пираты, действовавшие с разрешения и по поручению государства", - добавила эксперт.
Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*
В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.
Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.
Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины. Командующий нацгвардией Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом "временным пунктом дислокации" и признал, что там же держат мобилизованных.
В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.
Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.
*запрещенная в России террористическая организация
** внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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