https://crimea.ria.ru/20261103/ukraina-davno-stala-bolshoy-tyurmoy-s-pytkami--mnenie-iz-kryma-1160747060.html

Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма

Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма

Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T16:32

2026-11-03T16:32

2026-11-03T16:32

украина

эксклюзивы риа новости крым

в мире

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

национализм

неонацизм

мнения

наталья киселева

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110221/32/1102213239_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_dd7940909256ba69fd55dd67b3809a12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*.По ее словам, столкновения у тюрьмы, где содержали и пытали насильно мобилизованных украинцев – это случай проявления реакции группы общества, когда "уже накипело".По мнению эксперта, таких тюрем на Украине гораздо больше, чем случаев стихийного бунта. Но ожидать, что эти протесты приобретут массовый характер, не стоит, считает социолог."Во-первых, потому что на Украине нет силы для организации такого движения. А во-вторых, потому что вопреки распространенным заблуждениям о свободе украинского общества и его способности на смену неугодной власти, все массовые сопротивления, и в том числе перевороты, были инспирированы, организованы и профинансированы из-за рубежа", - пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.Как отметила Киселева, этот скандал является очередным в череде тех, что уже были и еще будут. Но на позиции главы режима Владимира Зеленского они никак не повлияют, потому что он поддерживается западными структурами, которым наплевать на украинский народ, его ужасы нынешнего существования и протесты, считает она.Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины. Командующий нацгвардией Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом "временным пунктом дислокации" и признал, что там же держат мобилизованных.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.*запрещенная в России террористическая организация** внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), национализм, неонацизм, мнения, наталья киселева