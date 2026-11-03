https://crimea.ria.ru/20261103/udary-po-ukraine-vs-rf-razbili-logisticheskiy-tsentr-i-porazili-sukhogruz-1160761395.html

Удары по Украине: ВС РФ разбили логистический центр и поразили сухогруз

Удары по Украине: ВС РФ разбили логистический центр и поразили сухогруз - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Удары по Украине: ВС РФ разбили логистический центр и поразили сухогруз

Вооруженные Силы Российской Федерации ударили по логистическим центрам и морским судам, задействованным для доставки ВСУ грузов военного назначения. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T17:45

2026-11-03T17:45

2026-11-03T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации ударили по логистическим центрам и морским судам, задействованным для доставки ВСУ грузов военного назначения. Об этом сообщает вечером во вторник Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря, в 24 километрах южнее Одессы, поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.Также Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины, сообщали в Минобороны ранее. Разбита энергетика и порты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве остановлено метроВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под ОдессойВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, удары по украине