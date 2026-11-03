Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас
У Крымского моста со стороны Керчи и Тамани проезда ждут 400 авто
14:22 03.11.2026 (обновлено: 14:27 03.11.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. После открытия мостового перехода в 9 утра в очереди на выезде из Крыма ожидали 240 машин. Часом ранее в очереди к мосту со стороны Керчи находились 310 автомобилей, со стороны Краснодарского края проезд оставался свободным.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 70 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 330 автомобилей. Время ожидания составляет около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних