https://crimea.ria.ru/20261103/u-krymskogo-mosta-seychas-vyrosla-ochered-s-obeikh-storon-proliva-1160745484.html

Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас

Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас

Днем во вторник у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T14:22

2026-11-03T14:22

2026-11-03T14:27

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

новости

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_2f41203684fd15b834273f405b32aeda.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. После открытия мостового перехода в 9 утра в очереди на выезде из Крыма ожидали 240 машин. Часом ранее в очереди к мосту со стороны Керчи находились 310 автомобилей, со стороны Краснодарского края проезд оставался свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожнихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма