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Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место
Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T06:30
2026-11-03T06:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Он добавил, что перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.На прошлой неделе в Осло прошла встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа.На следующий день спецпосланник главы Белого дома отправился в Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, на планируемой встрече в Абу-Даби стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в ТурцииВ США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на УкраинеРоссии и США придется принуждать Европу к миру – мнение
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РИА Новости Крым
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сша, стивен уиткофф, переговоры, россия, украина, оаэ , политика, внешняя политика, новости
Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место

Трехсторонние переговоры по Украине состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби - Уиткофф

06:30 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.

"Соединенные Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби", — цитирует Уиткоффа РИА Новости.

Он добавил, что перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.
На прошлой неделе в Осло прошла встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа.
На следующий день спецпосланник главы Белого дома отправился в Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, на планируемой встрече в Абу-Даби стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.
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СШАСтивен УиткоффПереговорыРоссияУкраинаОАЭПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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