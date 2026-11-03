https://crimea.ria.ru/20261103/sozdaet-shedevry-odnoy-levoy-v-krymu-master-pirografii-obuchil-veteranov-svo-1160748375.html

Создает шедевры одной левой: в Крыму мастер пирографии обучил ветеранов СВО

Создает шедевры одной левой: в Крыму мастер пирографии обучил ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Создает шедевры одной левой: в Крыму мастер пирографии обучил ветеранов СВО

Пахнет подгоревшим деревом. Огонь прожигает тончайшими линиями и точками березовую дощечку, даря ей новую жизнь. Теперь уже в виде картины, портрета или образа. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:44

2026-11-03T15:44

2026-11-03T15:44

ветераны сво

крым

новости крыма

фонд "защитники отечества"

искусство

новая жизнь после сво

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Пахнет подгоревшим деревом. Огонь прожигает тончайшими линиями и точками березовую дощечку, даря ей новую жизнь. Теперь уже в виде картины, портрета или образа. Все зависит от полученного заказа или вдохновения. За станком, немного волнуясь из-за внимания набежавших журналистов, работает мастер. Пирографией он занимается около пяти лет. Говорит, для него, человека, который работает только одной рукой, левой, современные технологии лазерной гравировки — это оптимальный вариант: не нужно держать и крутить заготовку. Правильно обработай фотографию – и создавай шедевр.В региональном отделении фонда "Защитники Отечества" в Симферополе организовали встречу ветеранов СВО известным крымским художником Сергеем Никитченко. Из-за негативной реакции на прививку его правая рука с раннего детства парализована. Но это не помешало ему стать мастером пирографии, а для кого-то и примером для подражания. Так, сегодня он обучает бойцов, которые вернулись с фронта после перенесенных тяжелых травм, новому ремеслу. Не просто рассказывает о тонкостях работы с современными технологиями лазерной гравировки, но и становится источником духовной силы.Лазерная пирография как ремесло и реабилитация"В отличие от традиционного выжигания пером, здесь используются лазерный станок и компьютерные программы. Обработка фотографии обязательна: сначала надо откорректировать свет и контраст, затем в программе для гравировки, при необходимости — в графическом редакторе. Без обработки изображение получается смазанным, без контраста", - объясняет мастер Никитченко корреспонденту РИА Новости Крым тонкости своей работы.Он сидит за лазерным станком. Признается, тот простенький, не профессиональный, а куплен примерно за восемь тысяч рублей. Такой для старта может позволить себе любой. Было бы желание учиться и создавать. Для мастерской тоже не нужно каких-то особенных условий. Никитченко, например, работает дома, в своей комнате."Материалы: фанера, березовая дощечка, липа, кожа, картон. Перед работой с деревом – обязательная шлифовка, после гравировки — снова шлифовка и лакировка, чтобы изделие не потемнело. Сложная работа, например, портрет с большой наполняемостью, занимает около двух часов", - рассказывает Никитченко, показывая свои работы.Выставка небольшая, около двадцати работ. Здесь и святые Сергий Радонежский, Прокопий Кесарийский, и командир подразделения "Сомали" армии ДНР Михаил Толстых, он же "Гиви", и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов, он же "Моторола", и молодая мама Кристина Жук с 10-месячной дочкой Кирой. Она же "Горловская Мадонна".Никитченко рассказывает, что с крымским поэтом Александром Кротко создает проекты: "Во имя Родины", "На линии огня", "Дети-Ангелы" (посвящен погибшим детям Донбасса). Планируют создать блокнот со стихами и гравюрами.Сергей — историк-музеевед. Но по специальности устроиться не удалось: в музеях и архивах отказали из-за проблем со здоровьем. Учился в Крымском университете культуры и современным IT-технологиям. Окончив Школу информационных технологий, мастер использует компьютерное моделирование и лазерную фотогравировку для создания своих работ. Раньше занимался легкой атлетикой, плаванием, верховой ездой, походами. Сейчас пирография для него — и хобби, и источник дохода."Цель мастер-класса — показать на своем примере людям с инвалидностью, вернувшимся с СВО, что творчеством можно заниматься и при помощи современных средств. Лазерная гравировка проще для тех, кому тяжело работать руками. Освоить программу можно за неделю при желании. Можно начать небольшой бизнес, но нужны тренировки: первые работы могут не получиться", - подчеркивает он.Столяр-плотик и новые технологииВ числе тех, кто пришел на матер-класс Сергея Никитченко - столяр-плотник, резчик по дереву и ветеран СВО Андрей Лысенко. Вернувшись с фронта после тяжелого ранения, он обосновался в Саках. Стал территориальным руководителем местной Ассоциации ветеранов СВО.О своем боевом пути он говорит сдержанно: "Родом я из Славянска. Так что выбора у меня не было. В один момент потерял работу, дом, семью. С 2014 года участвовал в ополчении, затем служил в Донецкой народной милиции. Жена погибла — была ранена, но медиков не было, скончалась от потери крови. На фронте начинал рядовым, последняя должность — замполит батальона, звание лейтенант-майор. Позывной "Киров".Ранение он получил в 22-м, в конце того же года был списан из армии, категория D. Осколками очень сильно посекло ноги."После списания в 2022 году обратился в администрацию города Саки, так как жилье осталось в Славянске. Выделили комнату в общежитии. Администрация оказала большую помощь, там работают очень хорошие и отзывчивые люди", - говорит ветеран.В Симферополь на мастер-класс к Сергею Никитченко он приехал целенаправленно. Серьезно настроен овладеть современной техникой выжигания по дереву.В планах — не только хобби, но и предпринимательская деятельность. Ветеран СВО с позывным "Киров" рассматривает возможность изготавливать в будущем на заказ фотографии, картины, иконы."Сегодня, когда запущен большой глобальный процесс трудоустройства, переобучения участников СВО, важно понимать: хорошо получать второе и третье образование, долго учиться, когда тебе двадцать. Но многие бойцы, которые возвращаются с фронта, это уже взрослые, состоявшиеся мужчины, которым 40—50 лет и больше. И подобный мастер-класс показывает, что лазерной пирографии можно научиться быстро", - комментирует РИА Новости Крым замруководителя фонда "Защитники Отечества" по Республике Крым, ветеран СВО Дмитрий Воронин.При этом для овладения новой профессией не нужны какие-то большие средства или специальное образование. Достаточно усидчивости и желания творить на пару с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошекЗдесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производствоСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

ветераны сво, крым, новости крыма, фонд "защитники отечества", искусство