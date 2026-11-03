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Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Симферополь сковали 9-балльные пробки
Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Симферополь сковали 9-балльные пробки
В Симферополе вечером во вторник образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 9 баллов. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T18:17
2026-11-03T18:17
симферополь
пробки в симферополе
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вечером во вторник образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 9 баллов.Самая сложная ситуация сложилась в центре крымской столицы. Движение серьезно затруднено на проспектах Кирова и Победы, улицах Александра Невского (в сторону ж/д вокзала), Ленина, Воровского, Кавказская, Менделеева, Киевская бульваре Франко.Также пробки образовались на улицах Троллейбусная, Садовая, Лермонтова, Гагарина, Толстого, Желябова, Потемкинская, Севастопольская (в сторону центра), Павленко.Дорожную обстановку усложняют ДТП на перекрестке Александра Невского и Желябова и на проспекте Кирова на мосту через Салгир (в левом ряду).Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Блюхера, Зои Жильцовой, Воровского, Гагарина, бульваре Ленина, Лермонтова, проспекте Победы (в районе Куйбышевского кольца).Александра Невского, Менделеева, Жуковского, Желябова, Караимская, бульваре Франко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, пробки в симферополе, новости крыма, транспорт
Симферополь сковали 9-балльные пробки

Центр Симферополя замер в 9-балльных пробках вечером во вторник

18:17 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вечером во вторник образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 9 баллов.
© Скриншот Яндекс.ПробкиАвтомобильные пробки в Симферополе
Автомобильные пробки в Симферополе
© Скриншот Яндекс.Пробки
Автомобильные пробки в Симферополе
Самая сложная ситуация сложилась в центре крымской столицы. Движение серьезно затруднено на проспектах Кирова и Победы, улицах Александра Невского (в сторону ж/д вокзала), Ленина, Воровского, Кавказская, Менделеева, Киевская бульваре Франко.
Также пробки образовались на улицах Троллейбусная, Садовая, Лермонтова, Гагарина, Толстого, Желябова, Потемкинская, Севастопольская (в сторону центра), Павленко.
Дорожную обстановку усложняют ДТП на перекрестке Александра Невского и Желябова и на проспекте Кирова на мосту через Салгир (в левом ряду).
Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Блюхера, Зои Жильцовой, Воровского, Гагарина, бульваре Ленина, Лермонтова, проспекте Победы (в районе Куйбышевского кольца).
Александра Невского, Менделеева, Жуковского, Желябова, Караимская, бульваре Франко.
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СимферопольПробки в СимферополеНовости КрымаТранспорт
 
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