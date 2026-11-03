https://crimea.ria.ru/20261103/simferopol-skovali-9-ballnye-probki-1160762298.html

Симферополь сковали 9-балльные пробки

Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Симферополь сковали 9-балльные пробки

В Симферополе вечером во вторник образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 9 баллов. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T18:17

2026-11-03T18:17

2026-11-03T18:17

симферополь

пробки в симферополе

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вечером во вторник образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 9 баллов.Самая сложная ситуация сложилась в центре крымской столицы. Движение серьезно затруднено на проспектах Кирова и Победы, улицах Александра Невского (в сторону ж/д вокзала), Ленина, Воровского, Кавказская, Менделеева, Киевская бульваре Франко.Также пробки образовались на улицах Троллейбусная, Садовая, Лермонтова, Гагарина, Толстого, Желябова, Потемкинская, Севастопольская (в сторону центра), Павленко.Дорожную обстановку усложняют ДТП на перекрестке Александра Невского и Желябова и на проспекте Кирова на мосту через Салгир (в левом ряду).Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Блюхера, Зои Жильцовой, Воровского, Гагарина, бульваре Ленина, Лермонтова, проспекте Победы (в районе Куйбышевского кольца).Александра Невского, Менделеева, Жуковского, Желябова, Караимская, бульваре Франко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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