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Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"
Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"
Российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:36
2026-11-03T12:36
2026-11-03T12:36
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новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
противокорабельная ракета "нептун"
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в сводке за вторник.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым украинскими боевиками, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 278 646 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 515 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 862 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 246 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун", пво, беспилотник (бпла, дрон)
Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"
Российская ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 1265 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в сводке за вторник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым украинскими боевиками, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 278 646 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 515 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 862 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 246 единиц специальной военной автомобильной техники.
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