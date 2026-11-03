https://crimea.ria.ru/20261103/sily-pvo-sbili-chetyre-rakety-neptun--1160736025.html

Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"

Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"

Российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T12:36

2026-11-03T12:36

2026-11-03T12:36

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

противокорабельная ракета "нептун"

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в сводке за вторник.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым украинскими боевиками, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 278 646 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 515 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 862 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 246 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун", пво, беспилотник (бпла, дрон)