https://crimea.ria.ru/20261103/sevastopol-nakroet-shtormovoy-veter-1160739628.html

Севастополь накроет штормовой ветер

Севастополь накроет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Севастополь накроет штормовой ветер

Сильный ветер с дождем ожидаются в Севастополе в среду, 4 ноября. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T13:39

2026-11-03T13:39

2026-11-03T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер с дождем ожидаются в Севастополе в среду, 4 ноября. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по региону.В этой связи спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, у рекламных щитов, в горах и на берегу моря.Людей просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов к морю, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.В Крыму 4 ноября также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщали в Главном управлении МЧС по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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