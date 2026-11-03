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Севастополь накроет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Севастополь накроет штормовой ветер
Севастополь накроет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Севастополь накроет штормовой ветер
Сильный ветер с дождем ожидаются в Севастополе в среду, 4 ноября. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:39
2026-11-03T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер с дождем ожидаются в Севастополе в среду, 4 ноября. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по региону.В этой связи спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, у рекламных щитов, в горах и на берегу моря.Людей просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов к морю, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.В Крыму 4 ноября также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщали в Главном управлении МЧС по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь накроет штормовой ветер

На Севастополь 4 ноября обрушится сильный ветер и дождь

13:39 03.11.2026
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер с дождем ожидаются в Севастополе в среду, 4 ноября. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС по региону.
"4 ноября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 18 м/с. Временами будет дождь", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, у рекламных щитов, в горах и на берегу моря.
Людей просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов к морю, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.
В Крыму 4 ноября также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщали в Главном управлении МЧС по Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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