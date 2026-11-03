https://crimea.ria.ru/20261103/rossiyskiy-sportsmen-zavoeval-zoloto-chempionata-mira-po-strelbe-1160743358.html

Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе

Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе

Российский спортсмен Антон Аристархов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T14:09

2026-11-03T14:09

2026-11-03T14:09

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олимпийский комитет россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российский спортсмен Антон Аристархов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Отмечается, что это первое золото чемпионатов мира в карьере Аристархова. В прошлом году он становился бронзовым призером в этой же дисциплине.В Астане ранее завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По результатам соревнований, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, сообщал директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в ГонконгеПутин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мираКрымский борец завоевал серебро на чемпионате России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олимпийский комитет россии, стрельба, спорт, новости