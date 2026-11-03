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Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе
Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе
Российский спортсмен Антон Аристархов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T14:09
2026-11-03T14:09
2026-11-03T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российский спортсмен Антон Аристархов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Отмечается, что это первое золото чемпионатов мира в карьере Аристархова. В прошлом году он становился бронзовым призером в этой же дисциплине.В Астане ранее завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По результатам соревнований, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, сообщал директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в ГонконгеПутин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мираКрымский борец завоевал серебро на чемпионате России
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россия, олимпийский комитет россии, стрельба, спорт, новости
Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе
Россиянин Антон Аристархов взял золото чемпионата мира по стрельбе – Олимпийский комитет