https://crimea.ria.ru/20261103/rossiyskim-aspirantam-i-molodym-uchenym-okazhut-dopolnitelnuyu-podderzhku-1160732833.html

Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержку

Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержку - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержку

В России аспирантам и молодым ученым, занятым исследованиями в области педагогических наук, окажут дополнительную поддержку. Соответствующее поручение дал... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T10:43

2026-11-03T10:43

2026-11-03T10:43

россия

владимир путин (политик)

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образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В России аспирантам и молодым ученым, занятым исследованиями в области педагогических наук, окажут дополнительную поддержку. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает официальный сайт Кремля.Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки поручено предусмотреть в рамках образовательных программ высшего педагогического образования приобретение обучающимися навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах.Также глава государства обозначил необходимость создать на базе образовательных организаций сеть ресурсных центров, которые будут оказывать методическую помощь в наставничестве малокомплектным школам и школам в сельской местности.Перечень поручений Путин утвердил по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности, отметили в Кремле.Ранее глава государства отметил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По словам президента, это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОБез педагогов невозможна национальная безопасность России – ПутинПутин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), наука и технологии, новости, образование в россии