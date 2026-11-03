https://crimea.ria.ru/20261103/pytochnaya-tyurma-pod-kievom-kakie-posledstviya-budet-imet-intsident-1160733185.html
Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
Всплывшие факты о пыточной тюрьме, которую организовали боевики запрещенного в России "Азова"* под Киевом, вряд ли перерастут в массовые народные бунты против... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:01
2026-11-03T12:01
2026-11-03T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Всплывшие факты о пыточной тюрьме, которую организовали боевики запрещенного в России "Азова"* под Киевом, вряд ли перерастут в массовые народные бунты против власти, но обострят существующее противостояние внутри украинских политических кругов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.По словам политолога, этот скандал приведет к определенной разбалансировке властного механизма на Украине. Данная ситуация показала, что "Азов"* и другие полукриминальные военизированные неонацистские структуры являются отдельной самостоятельной силой, с которой режиму Владимира Зеленского следует считаться, пояснил эксперт. При этом сами азовцы* и подобные им группировки боевиков не считаются ни с кем и "правил игры" для них не существует, полагает аналитик.Союзники Киева также вряд ли обратят внимание на всплывшие факты, уверен Шатилов.Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части (СЗЧ), пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.*запрещенная в России террористическая организация** внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, мнения, александр шатилов, в мире, политика, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), национализм, неонацизм
Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
Скандал с пыточной "Азова"* под Киевом обострит противостояние внутри Украины – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Всплывшие факты о пыточной тюрьме, которую организовали боевики запрещенного в России "Азова"* под Киевом, вряд ли перерастут в массовые народные бунты против власти, но обострят существующее противостояние внутри украинских политических кругов. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Украинское общество сидит по своим квартирам и не готово подниматься и отстаивать свои права. "Пусть у другого сгорит хата, лишь бы не у меня" – их логика такая. Если протесты возможны, то локальные. На массовый бунт против произвола и насилия украинцы подняться в настоящий момент не могут. Но этот инцидент добавит остроты противостоянию вокруг власти, которое идет сейчас на Украине", – сказал эксперт.
По словам политолога, этот скандал приведет к определенной разбалансировке властного механизма на Украине. Данная ситуация показала, что "Азов"* и другие полукриминальные военизированные неонацистские структуры являются отдельной самостоятельной силой, с которой режиму Владимира Зеленского следует считаться, пояснил эксперт. При этом сами азовцы* и подобные им группировки боевиков не считаются ни с кем и "правил игры" для них не существует, полагает аналитик.
Союзники Киева также вряд ли обратят внимание на всплывшие факты, уверен Шатилов.
"Во-первых, у них там (на Западе – ред.) своих проблем хватает. Во-вторых, западные союзники давно не питают никаких иллюзий насчет украинской политической системы и давно ее используют чисто в своих целях, отказавшись от каких-либо попыток привить там хоть какие-то минимально демократические и правовые нормы", - указал политолог.
Столкновения под Киевом из-за пыточной тюрьмы "Азова"*
В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части (СЗЧ), пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.
Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.
Акция протеста переросла в силовую стычку
гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.
Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.
*запрещенная в России террористическая организация
** внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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