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Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество
Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество
Политические противники России всегда пытались расколоть российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T17:55
2026-11-03T17:55
2026-11-03T17:55
владимир путин (политик)
год единства народов россии
россия
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Политические противники России всегда пытались расколоть российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Как отметил президент, Россия в конце концов стала огромной, мощной влиятельной державой и все геополитические противники, оппоненты - когда-то враги - пытались сократить, снизить стратегический потенциал России, а лучше всего - "расчленить ее саму".Он также подчеркнул, что единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.Также президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), год единства народов россии, россия, общество, политика
Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество
Внешние силы всегда пытались расколоть российское общество - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Политические противники России всегда пытались расколоть российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории", - цитирует Путина РИА Новости.
Как отметил президент, Россия в конце концов стала огромной, мощной влиятельной державой и все геополитические противники, оппоненты - когда-то враги - пытались сократить, снизить стратегический потенциал России, а лучше всего - "расчленить ее саму".
Он также подчеркнул
, что единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где говорится, что к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
Также президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить
Год единства народов России.
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