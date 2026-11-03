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Путин предложил продлить Год единства народов России
Путин предложил продлить Год единства народов России - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Путин предложил продлить Год единства народов России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:31
2026-11-03T15:31
2026-11-03T15:31
владимир путин (политик)
россия
год единства народов россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.Президент поручил правительству, администрации президента и Совету по межнациональным отношениям подготовить соответствующие предложения.Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России в конце декабря 2025-го. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, год единства народов россии, новости, общество
Путин предложил продлить Год единства народов России
Год единства народов России не должен заканчиваться 31 декабря – Путин