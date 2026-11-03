https://crimea.ria.ru/20261103/putin-predlozhil-prodlit-god-edinstva-narodov-rossii-1160750612.html

Путин предложил продлить Год единства народов России

Путин предложил продлить Год единства народов России - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Путин предложил продлить Год единства народов России

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:31

2026-11-03T15:31

2026-11-03T15:31

владимир путин (политик)

россия

год единства народов россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.Президент поручил правительству, администрации президента и Совету по межнациональным отношениям подготовить соответствующие предложения.Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России в конце декабря 2025-го. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, год единства народов россии, новости, общество