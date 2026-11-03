https://crimea.ria.ru/20261103/putin-nagradil-ordenom-glavu-krymskogo-parlamenta-konstantinova-1160746545.html

Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова

Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова

Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд". Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T14:58

2026-11-03T14:58

2026-11-03T15:22

награды

владимир константинов

владимир путин (политик)

сергей аксенов

крым

новости крыма

день народного единства

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160746671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f345107439f196ffb2f4f822706b6c34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, вручивший награду спикеру парламента республики на торжественном мероприятии в Симферополе в преддверии Дня народного единства.В ходе мероприятия Аксенов и Константинов также в честь предстоящего праздника вручили награды крымчанам."Наши земляки своим многолетним добросовестным трудом и достижениями помогают развивать Крым, вносят вклад в укрепление института семьи, проявляют мужество и отвагу при защите Отечества и спасении людей", - отметил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену ЧерышевуВ Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожареОрдена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, владимир константинов, владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, новости крыма, день народного единства