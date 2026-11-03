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Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова
Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова
Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд". Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T14:58
2026-11-03T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, вручивший награду спикеру парламента республики на торжественном мероприятии в Симферополе в преддверии Дня народного единства.В ходе мероприятия Аксенов и Константинов также в честь предстоящего праздника вручили награды крымчанам."Наши земляки своим многолетним добросовестным трудом и достижениями помогают развивать Крым, вносят вклад в укрепление института семьи, проявляют мужество и отвагу при защите Отечества и спасении людей", - отметил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену ЧерышевуВ Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожареОрдена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
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награды, владимир константинов, владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, новости крыма, день народного единства
Путин наградил орденом главу крымского парламента Константинова

Путин наградил главу парламента Крыма Константинова орденом "За доблестный труд"

14:58 03.11.2026 (обновлено: 15:22 03.11.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСПрезидент России Владимир Путин наградил председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд", его вручил глава республики Сергей Аксенов
Президент России Владимир Путин наградил председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова орденом За доблестный труд, его вручил глава республики Сергей Аксенов
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова орденом "За доблестный труд". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, вручивший награду спикеру парламента республики на торжественном мероприятии в Симферополе в преддверии Дня народного единства.
"Указом президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу председатель Госсовета республики Владимир Андреевич Константинов награжден орденом "За доблестный труд". Рад вручить эту высокую государственную награду моему другу, соратнику и коллеге", - написал глава РК в своем канале в МАКС.
В ходе мероприятия Аксенов и Константинов также в честь предстоящего праздника вручили награды крымчанам.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов и Владимир Константинов вручили награды крымчанам
Сергей Аксенов и Владимир Константинов вручили награды крымчанам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
"Наши земляки своим многолетним добросовестным трудом и достижениями помогают развивать Крым, вносят вклад в укрепление института семьи, проявляют мужество и отвагу при защите Отечества и спасении людей", - отметил руководитель региона.
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