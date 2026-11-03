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Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
Житель крымской столицы порезал лицо знакомому и за это пойдет под суд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:48
2026-11-03T13:48
2026-11-03T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы порезал лицо знакомому и за это пойдет под суд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина ранее уже был судим за преступления против жизни и здоровья. Новое уголовное дело в его отношении направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленногоКрымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговорПоножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
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Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
Житель Симферополя изрезал ножом лицо знакомого
13:48 03.11.2026 (обновлено: 14:23 03.11.2026)