Рейтинг@Mail.ru
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/porezal-litso-perochinnym-nozhom-zhitel-simferopolya-poydet-pod-sud-1160741694.html
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
Житель крымской столицы порезал лицо знакомому и за это пойдет под суд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:48
2026-11-03T14:23
крым
симферополь
прокуратура республики крым
правосудие
криминал
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы порезал лицо знакомому и за это пойдет под суд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина ранее уже был судим за преступления против жизни и здоровья. Новое уголовное дело в его отношении направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленногоКрымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговорПоножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, прокуратура республики крым, правосудие, криминал, новости крыма
Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд

Житель Симферополя изрезал ножом лицо знакомого

13:48 03.11.2026 (обновлено: 14:23 03.11.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Житель крымской столицы порезал лицо знакомому и за это пойдет под суд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В ходе конфликта с потерпевшим нанес ему перочинным ножом два удара в область лица, причинив резанные раны левой и правой щек", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
По данным надзорного ведомства, мужчина ранее уже был судим за преступления против жизни и здоровья. Новое уголовное дело в его отношении направлено в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленного
Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
 
КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымПравосудиеКриминалНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки
14:34В США началось голосование на выборах в Конгресс
14:22Сотни машин в очереди - что происходит на Крымском мосту сейчас
14:09Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе
13:57Крым выступил с инициативой по защите врачей
13:48Порезал лицо перочинным ножом: житель Симферополя пойдет под суд
13:39Севастополь накроет штормовой ветер
13:29Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
13:17Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
13:07В Киеве остановлено метро
12:58Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
12:52Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове
12:36Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"
12:23ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
12:12Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко
12:01Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
12:00Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников
12:00В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
11:42Часть Херсонской области осталась без света
11:30Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо
Лента новостейМолния