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Погода в Крыму 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Погода в Крыму 3 ноября
Погода в Крыму 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Погода в Крыму 3 ноября
Во вторник в Крыму ночью без осадков, а днем прохождение фронтального раздела вызовет на полуострове местами дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью без осадков, а днем прохождение фронтального раздела вызовет на полуострове местами дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму 3 ноября

В Крыму 3 ноября до +19 градусов и местами дожди

00:01 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью без осадков, а днем прохождение фронтального раздела вызовет на полуострове местами дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в горах +4…+6, днем +14...+19 градусов, в горах +11…+13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+16.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 3 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
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