https://crimea.ria.ru/20261103/pogoda-v-krymu-3-noyabrya-1160684319.html

Погода в Крыму 3 ноября

Погода в Крыму 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Погода в Крыму 3 ноября

Во вторник в Крыму ночью без осадков, а днем прохождение фронтального раздела вызовет на полуострове местами дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T00:01

2026-11-03T00:01

2026-11-03T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью без осадков, а днем прохождение фронтального раздела вызовет на полуострове местами дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261102/stoit-li-v-krymu-menyat-rezinu-na-zimnyuyu-v-noyabre-otvet-fobos-1160681318.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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