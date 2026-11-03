Рейтинг@Mail.ru
Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/obmen-opytom-i-emotsiyami--forum-inostrannykh-studentov-proshel-v-krymu-1160722307.html
Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму
Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму
Состоялся десятый юбилейный международный форум иностранных обучающихся и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского "Крым в мировом... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T07:24
2026-11-03T07:24
новости крыма
крым
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111808/32/1118083225_0:90:1081:698_1920x0_80_0_0_cb0400935a35fcb211114015afb25456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Состоялся десятый юбилейный международный форум иностранных обучающихся и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского "Крым в мировом научно-образовательном пространстве". Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления международной деятельности КФУ имени Вернадского Геворг Габриелян.По его словам, как любое крупное мероприятие, форум состоит из большого количества мероприятий разной направленности, в том числе и спортивной."У нас будет товарищеский футбольный матч: сборная Крыма – сборная мира", – поделился собеседник. Также для студентов, добавил он, запланирована игра "Что? Где? Когда?"В рамках форума для иностранных студентов пройдет экскурсия в пещеру "Таврида", сообщил начальник Управления международной деятельности КФУ."Покажем один из объектов, который был обнаружен уже в российском Крыму и оборудован для доступа туристов. Мы ежегодно по несколько раз возим туда группы студентов, показывая достопримечательности", – заметил Геворг Габриелян.Также, дополнил он, университет помогает студентам участвовать в различных научных конференциях и вне Крыма."Ребята привозят награды. Из Санкт-Петербурга наш студент из Индии, которого мы туда командировали, привез первое место по медицине. Ребята участвуют в разных фестивалях – например, в сентябре в Екатеринбурге был Всемирный форум молодежи, где было более 10 тысяч участников из 191 страны. Наши там были, с удовольствием участвовали, привезли огромное количество положительных эмоций, а значит – опыта. Также буквально в пятницу ребята вернулись с южного регионального этапа StudRussia - в одной из номинаций привезли первое место", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 странВ Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООНВ России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111808/32/1118083225_14:0:1065:788_1920x0_80_0_0_132d743c40cd1db5c2bde542eb5af9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе
Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму

Юбилейный международный форум иностранных студентов прошел в КФУ им Вернадского

07:24 03.11.2026
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Состоялся десятый юбилейный международный форум иностранных обучающихся и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского "Крым в мировом научно-образовательном пространстве". Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления международной деятельности КФУ имени Вернадского Геворг Габриелян.
По его словам, как любое крупное мероприятие, форум состоит из большого количества мероприятий разной направленности, в том числе и спортивной.
"У нас будет товарищеский футбольный матч: сборная Крыма – сборная мира", – поделился собеседник. Также для студентов, добавил он, запланирована игра "Что? Где? Когда?"

"Ребята изучают Крым, Россию, отвечая на вопросы о регионах, традициях, обычаях. Уже провели кинопоказ для англоговорящих студентов, будет организован показ фильмов также и для франкоязычных участников", – поделился собеседник.

В рамках форума для иностранных студентов пройдет экскурсия в пещеру "Таврида", сообщил начальник Управления международной деятельности КФУ.
"Покажем один из объектов, который был обнаружен уже в российском Крыму и оборудован для доступа туристов. Мы ежегодно по несколько раз возим туда группы студентов, показывая достопримечательности", – заметил Геворг Габриелян.
Также, дополнил он, университет помогает студентам участвовать в различных научных конференциях и вне Крыма.
"Ребята привозят награды. Из Санкт-Петербурга наш студент из Индии, которого мы туда командировали, привез первое место по медицине. Ребята участвуют в разных фестивалях – например, в сентябре в Екатеринбурге был Всемирный форум молодежи, где было более 10 тысяч участников из 191 страны. Наши там были, с удовольствием участвовали, привезли огромное количество положительных эмоций, а значит – опыта. Также буквально в пятницу ребята вернулись с южного регионального этапа StudRussia - в одной из номинаций привезли первое место", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран
В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН
В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
 
Новости КрымаКрымКФУ (Крымский федеральный университет)Образование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:29Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты
08:23В Симферополе остановили троллейбусы
08:17Часть Крыма осталась без света - что известно
07:46Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря
07:24Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму
07:03Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября
06:46Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма
06:30Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место
06:15Крымский мост закрыт с ночи - что известно
06:03Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе
00:01Погода в Крыму 3 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
23:11Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день
22:56Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками
22:37Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
22:22Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
Лента новостейМолния