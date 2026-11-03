https://crimea.ria.ru/20261103/obmen-opytom-i-emotsiyami--forum-inostrannykh-studentov-proshel-v-krymu-1160722307.html

Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму

Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Обмен опытом и эмоциями – форум иностранных студентов прошел в Крыму

Состоялся десятый юбилейный международный форум иностранных обучающихся и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского "Крым в мировом... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T07:24

2026-11-03T07:24

2026-11-03T07:24

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Состоялся десятый юбилейный международный форум иностранных обучающихся и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского "Крым в мировом научно-образовательном пространстве". Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления международной деятельности КФУ имени Вернадского Геворг Габриелян.По его словам, как любое крупное мероприятие, форум состоит из большого количества мероприятий разной направленности, в том числе и спортивной."У нас будет товарищеский футбольный матч: сборная Крыма – сборная мира", – поделился собеседник. Также для студентов, добавил он, запланирована игра "Что? Где? Когда?"В рамках форума для иностранных студентов пройдет экскурсия в пещеру "Таврида", сообщил начальник Управления международной деятельности КФУ."Покажем один из объектов, который был обнаружен уже в российском Крыму и оборудован для доступа туристов. Мы ежегодно по несколько раз возим туда группы студентов, показывая достопримечательности", – заметил Геворг Габриелян.Также, дополнил он, университет помогает студентам участвовать в различных научных конференциях и вне Крыма."Ребята привозят награды. Из Санкт-Петербурга наш студент из Индии, которого мы туда командировали, привез первое место по медицине. Ребята участвуют в разных фестивалях – например, в сентябре в Екатеринбурге был Всемирный форум молодежи, где было более 10 тысяч участников из 191 страны. Наши там были, с удовольствием участвовали, привезли огромное количество положительных эмоций, а значит – опыта. Также буквально в пятницу ребята вернулись с южного регионального этапа StudRussia - в одной из номинаций привезли первое место", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 странВ Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООНВ России создается сеть университетских кампусов мирового уровня

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе