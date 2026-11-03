https://crimea.ria.ru/20261103/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-fronta-za-sutki-1160737122.html

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T13:29

2026-11-03T13:29

2026-11-03T13:29

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160619289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e13911a391ad6314c7615ebdc635810f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили 1105 боевиков и свыше 100 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах 13 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Противник потерял до 140 боевиков, две бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 210 военных, две бронемашины, восемь автомобилей и две станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах восьми населенных пунктов ДНР. Киев потерял убитыми и ранеными свыше 175 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 36 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинской армии составили до 340 боевиков, пять боевых бронемашин, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция РЭБ.Военные группировки "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах девяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли до 215 военнослужащих, три бронетранспортера и пять автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 25 военных ВСУ, 15 автомобилей и станция РЭБ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун" Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика