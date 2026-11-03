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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября
В Крыму всю ночь сохраняется угроза атаки беспилотников. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги, Крымский мост закрыт для проезда транспорта с часа... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T07:03
2026-11-03T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохраняется угроза атаки беспилотников. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги, Крымский мост закрыт для проезда транспорта с часа ночи. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:43, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму. В это же время в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщали о фиксации группы беспилотников над Черным морем. Угрозу отменили в 6:47. Проезд по Крымскому мосту ограничили в 1:14. К настоящему времени движение транспорта остается перекрытым.Утром во вторник часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Саках, Евпатории и других городах.В Севастополе воздушная тревога была объявлена в 4:03. Угроза удара сохранялась 20 минут.К утру в городе остановлены троллейбусы. На троллейбусные маршруты № 5, 7, 10, 12, 14 выведены автобусы. Транспорт работает с увеличенным интервалом. Катера на линии курсируют по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября

07:03 03.11.2026 (обновлено: 08:24 03.11.2026)
 
© РИА Новости КрымВид на Симферополь
Вид на Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохраняется угроза атаки беспилотников. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги, Крымский мост закрыт для проезда транспорта с часа ночи.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:43, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму. В это же время в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщали о фиксации группы беспилотников над Черным морем. Угрозу отменили в 6:47.
Проезд по Крымскому мосту ограничили в 1:14. К настоящему времени движение транспорта остается перекрытым.
Утром во вторник часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Саках, Евпатории и других городах.
В Севастополе воздушная тревога была объявлена в 4:03. Угроза удара сохранялась 20 минут.
К утру в городе остановлены троллейбусы. На троллейбусные маршруты № 5, 7, 10, 12, 14 выведены автобусы. Транспорт работает с увеличенным интервалом. Катера на линии курсируют по расписанию.
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