https://crimea.ria.ru/20261103/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-k-utru-3-noyabrya-1160728651.html

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября

В Крыму всю ночь сохраняется угроза атаки беспилотников. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги, Крымский мост закрыт для проезда транспорта с часа... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T07:03

2026-11-03T07:03

2026-11-03T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохраняется угроза атаки беспилотников. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги, Крымский мост закрыт для проезда транспорта с часа ночи. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:43, сообщали в Главном управлении МЧС России по Крыму. В это же время в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщали о фиксации группы беспилотников над Черным морем. Угрозу отменили в 6:47. Проезд по Крымскому мосту ограничили в 1:14. К настоящему времени движение транспорта остается перекрытым.Утром во вторник часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Саках, Евпатории и других городах.В Севастополе воздушная тревога была объявлена в 4:03. Угроза удара сохранялась 20 минут.К утру в городе остановлены троллейбусы. На троллейбусные маршруты № 5, 7, 10, 12, 14 выведены автобусы. Транспорт работает с увеличенным интервалом. Катера на линии курсируют по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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