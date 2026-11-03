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Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове
Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове
В Крыму после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру ввели ограничения на подачу электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:52
2026-11-03T12:55
крым
новости крыма
сергей аксенов
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру ввели ограничения на подачу электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.По его словам, на его страницы в соцсетях поступают обращения по этому поводу, в том числе по вопросу справедливого распределения электроэнергии. "Обеспечить такое распределение – наша приоритетная задача. Ее решение зависит в том числе от технических возможностей. Специалисты работают в этом направлении. Еще раз благодарю крымчан за терпение и понимание. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без света - что известноЧасть Херсонской области осталась без светаВ Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме
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Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове

Новости Крыма: после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру введены ограничения на подачу света

12:52 03.11.2026 (обновлено: 12:55 03.11.2026)
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру ввели ограничения на подачу электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.
"В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии. Это связано с ночной атакой врага на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова. На данный момент ведутся восстановительные работы, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия атаки и восстановить энергоснабжение", - сообщил он.
По его словам, на его страницы в соцсетях поступают обращения по этому поводу, в том числе по вопросу справедливого распределения электроэнергии.
"Обеспечить такое распределение – наша приоритетная задача. Ее решение зависит в том числе от технических возможностей. Специалисты работают в этом направлении. Еще раз благодарю крымчан за терпение и понимание. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - заключил он.
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