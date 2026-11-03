https://crimea.ria.ru/20261103/novosti-kryma-chto-proiskhodit-so-svetom-na-poluostrove--1160736523.html

Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове

Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове

В Крыму после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру ввели ограничения на подачу электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T12:52

2026-11-03T12:52

2026-11-03T12:55

крым

новости крыма

сергей аксенов

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру ввели ограничения на подачу электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.По его словам, на его страницы в соцсетях поступают обращения по этому поводу, в том числе по вопросу справедливого распределения электроэнергии. "Обеспечить такое распределение – наша приоритетная задача. Ее решение зависит в том числе от технических возможностей. Специалисты работают в этом направлении. Еще раз благодарю крымчан за терпение и понимание. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без света - что известноЧасть Херсонской области осталась без светаВ Крыму введены ограничения подачи света из-за аварии в энергосистеме

https://crimea.ria.ru/20261103/vsu-atakovali-obekty-energetiki--sevastopol-bez-sveta-1160730026.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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