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На Крым обрушатся ливни и шквал
На Крым обрушатся ливни и шквал - РИА Новости Крым, 03.11.2026
На Крым обрушатся ливни и шквал
В Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T10:58
2026-11-03T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.В четверг, 5 ноября, порывы ветра усилятся до 25 м/с, добавили в ведомстве.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушатся ливни и шквал
В Крыму 4 ноября ожидаются сильные ливни со шквальным ветром – возможны подтопления
10:58 03.11.2026 (обновлено: 10:59 03.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.
"4 ноября в Крыму ожидаются дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с… Возможны подтопления территорий", - говорится в сообщении.
В четверг, 5 ноября, порывы ветра усилятся до 25 м/с, добавили в ведомстве.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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