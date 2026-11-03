https://crimea.ria.ru/20261103/minus-chetyre-tes-i-dva-sukhogruza-armiya-rf-nanesla-udary-po-ukraine-1160731549.html
Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине
Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине
Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) и два судна с грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:59
2026-11-03T09:59
2026-11-03T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) и два судна с грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, в Винницкой области поражена ТЭС Ладыжинская мощностью 1800 МВт, в Днепропетровской области – ТЭС Криворожская мощностью 2800 МВт и ТЭС Приднепровская мощностью 1765 МВт.В Харьковской области атакованы ТЭС Харьковская мощностью 86 МВт, а также две электроподстанции - Змиевская мощностью 330 кВ и Лосево мощностью 330 кВ.В порту Килия Одесской области поражена портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ, а в порту "Южный" и в акватории Черного моря – два сухогруза, доставлявшие на Украину военное имущество и грузы двойного назначения для военных.Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа под Крымом и еще 14 регионами России, а также в акватории Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво
Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине
Российские военные массированным ударом разбили 4 ТЭЦ и 2 судна на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) и два судна с грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающим электроэнергией предприятия военной промышленности и объекты ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, используемые в военных целях", - говорится в сообщении.
В частности, в Винницкой области поражена ТЭС Ладыжинская мощностью 1800 МВт, в Днепропетровской области – ТЭС Криворожская мощностью 2800 МВт и ТЭС Приднепровская мощностью 1765 МВт.
В Харьковской области атакованы ТЭС Харьковская мощностью 86 МВт, а также две электроподстанции - Змиевская мощностью 330 кВ и Лосево мощностью 330 кВ.
В порту Килия Одесской области поражена портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ, а в порту "Южный" и в акватории Черного моря – два сухогруза, доставлявшие на Украину военное имущество и грузы двойного назначения для военных.
Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены
856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа под Крымом и еще 14 регионами России, а также в акватории Черного моря.
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