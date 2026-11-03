https://crimea.ria.ru/20261103/minus-chetyre-tes-i-dva-sukhogruza-armiya-rf-nanesla-udary-po-ukraine-1160731549.html

Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине

Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине

Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) и два судна с грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T09:59

2026-11-03T09:59

2026-11-03T09:59

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую ночь поразили четыре украинские тепловые электростанции (ТЭС) и два судна с грузами для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, в Винницкой области поражена ТЭС Ладыжинская мощностью 1800 МВт, в Днепропетровской области – ТЭС Криворожская мощностью 2800 МВт и ТЭС Приднепровская мощностью 1765 МВт.В Харьковской области атакованы ТЭС Харьковская мощностью 86 МВт, а также две электроподстанции - Змиевская мощностью 330 кВ и Лосево мощностью 330 кВ.В порту Килия Одесской области поражена портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ, а в порту "Южный" и в акватории Черного моря – два сухогруза, доставлявшие на Украину военное имущество и грузы двойного назначения для военных.Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа под Крымом и еще 14 регионами России, а также в акватории Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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