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Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме

Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Об... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T16:08

2026-11-03T16:08

2026-11-03T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации.Мероприятие состоится в четверг в 19:00 по московскому времени.В Белом доме предстоящую встречу назвали "экстраординарным моментом в американской истории", а прекращение огня в Алешках и успешную гуманитарную миссию– "беспрецедентной дипломатической инициативой первой леди США".Основными задачами прошедшей гуманитарной миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран. Гуманитарная миссия была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России оказывают помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из АлешекПесков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операцийМеланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, меланья трамп, новости, переговоры