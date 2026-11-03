https://crimea.ria.ru/20261103/massirovannyy-udar-po-ukraine-segodnya-razbita-energetika-i-porty-1160729669.html

Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты

Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты

Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T08:29

2026-11-03T08:29

2026-11-03T08:36

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

удары по украине

украина

новости сво

одесская область

винницкая область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1d/1143008155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47276d29b65bb2bec788256980bf68b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбита портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях. добавили в военном ведомстве.Накануне российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для ВСУ.Еще днем ранее были поражены беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

одесская область

винницкая область

днепропетровская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, украина, новости сво, одесская область, винницкая область, днепропетровская область, харьковская область