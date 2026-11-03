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Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты
Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты
Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:29
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбита портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях. добавили в военном ведомстве.Накануне российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для ВСУ.Еще днем ранее были поражены беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, украина, новости сво, одесская область, винницкая область, днепропетровская область, харьковская область
Массированный удар по Украине сегодня: разбита энергетика и порты

Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по энергетике Украины

08:29 03.11.2026 (обновлено: 08:36 03.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

"В результате ударов поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ", - сказано в сообщении.

Кроме того, разбита портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях. добавили в военном ведомстве.
Накануне российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для ВСУ.
Еще днем ранее были поражены беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины
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