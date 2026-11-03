https://crimea.ria.ru/20261103/massirovannaya-ataka-na-rossiyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-sbity-856-bpla-1160730184.html

Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА

Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА

Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T09:08

2026-11-03T09:08

2026-11-03T09:08

крым

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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