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Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА
Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА
Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:08
2026-11-03T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Массированная атака на Россию: над Крымом и другими регионами сбиты 856 БПЛА
Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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