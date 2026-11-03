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Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:58
2026-11-03T12:58
сергей лавров
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления его боевого потенциала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.Лавров добавил, что Лондон и Париж призывают остановиться там, где сейчас проходит линия соприкосновения, а потом восстанавливать Украину и развернуть на оставшейся части Украины международные стабилизационные силы."Что они собираются стабилизировать? Откровенно нацистский режим", - подчеркнул он.Глава МИД РФ также отметил, что Россия настаивает не на временном прекращении огня, а на надежном устранении стратегических угроз безопасности России с западного направления, ликвидации ущемления гарантированных Уставом ООН и конституцией Украины прав русского и русскоязычного населения на всей территории Украины и истреблении идеологии и практики нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоТрамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеКиев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
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сергей лавров, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), перемирие, новости, россия
Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине

Все призывы к перемирию в зоне СВО нацелены на предоставление передышки Киеву – Лавров

12:58 03.11.2026
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления его боевого потенциала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Когда мы слышим призывы немедленно прекратить огнь, договориться о перемирии – энергетическом, продовольственном, воздушном, морском – все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно. Все эти стенания нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима", - сказал министр.
Лавров добавил, что Лондон и Париж призывают остановиться там, где сейчас проходит линия соприкосновения, а потом восстанавливать Украину и развернуть на оставшейся части Украины международные стабилизационные силы.
"Что они собираются стабилизировать? Откровенно нацистский режим", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ также отметил, что Россия настаивает не на временном прекращении огня, а на надежном устранении стратегических угроз безопасности России с западного направления, ликвидации ущемления гарантированных Уставом ООН и конституцией Украины прав русского и русскоязычного населения на всей территории Украины и истреблении идеологии и практики нацизма.
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Сергей ЛавровУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПеремириеНовостиРоссия
 
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