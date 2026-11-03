https://crimea.ria.ru/20261103/lavrov-nazval-tsel-prizyvov-k-peremiriyu-na-ukraine-1160736336.html

Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине

Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине

Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T12:58

2026-11-03T12:58

2026-11-03T12:58

сергей лавров

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

перемирие

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Призывы немедленно прекратить огонь на Украине и договориться о различных видах перемирия направлены лишь на то, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления его боевого потенциала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.Лавров добавил, что Лондон и Париж призывают остановиться там, где сейчас проходит линия соприкосновения, а потом восстанавливать Украину и развернуть на оставшейся части Украины международные стабилизационные силы."Что они собираются стабилизировать? Откровенно нацистский режим", - подчеркнул он.Глава МИД РФ также отметил, что Россия настаивает не на временном прекращении огня, а на надежном устранении стратегических угроз безопасности России с западного направления, ликвидации ущемления гарантированных Уставом ООН и конституцией Украины прав русского и русскоязычного населения на всей территории Украины и истреблении идеологии и практики нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоТрамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеКиев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин

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сергей лавров, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), перемирие, новости, россия