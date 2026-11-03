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Крымский мост закрыт с ночи - что известно - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крымский мост закрыт с ночи - что известно
Крымский мост закрыт с ночи - что известно - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост закрыт с ночи - что известно
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто с часа ночи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T06:15
2026-11-03T06:15
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто с часа ночи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань, новости, логистика, транспорт
Крымский мост закрыт с ночи - что известно

Крымский мост закрыт для проезда транспорта пять часов

06:15 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто с часа ночи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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