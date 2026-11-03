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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после ночи простоя - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после ночи простоя
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после ночи простоя - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после ночи простоя
К утру вторника у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:14
2026-11-03T09:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К утру вторника у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи. Проезд был закрыт восемь часов. Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после ночи простоя

На Крымском мосту после восьми часов простоя скопилась очередь со стороны Керчи

09:14 03.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К утру вторника у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи. Проезд был закрыт восемь часов.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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