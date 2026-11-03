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Крымский мост открыли спустя 8 часов - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крымский мост открыли спустя 8 часов
Крымский мост открыли спустя 8 часов - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост открыли спустя 8 часов
Крымский мост открыли для проезда транспорта спустя 8 часов. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:53
2026-11-03T08:53
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта спустя 8 часов. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по мостовому переходу было закрыто с часа ночи.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли спустя 8 часов

Крымский мост открыли для проезда транспорта спустя 8 часов

08:53 03.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта спустя 8 часов. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу было закрыто с часа ночи.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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