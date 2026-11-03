Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз
Крымский мост – проезда ждут почти 700 автомобилей с двух сторон
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. Днем во вторник проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив ожидали 400 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних