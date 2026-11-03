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Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз
К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T17:22
2026-11-03T17:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. Днем во вторник проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив ожидали 400 автомобилей.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожнихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз

Крымский мост – проезда ждут почти 700 автомобилей с двух сторон

17:22 03.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. Днем во вторник проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив ожидали 400 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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