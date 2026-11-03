https://crimea.ria.ru/20261103/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosla-bolee-chem-v-pyat-raz-1160760288.html

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз

К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T17:22

2026-11-03T17:22

2026-11-03T17:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 3 ноября, у Крымского моста очереди из сотен машин перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. Днем во вторник проезда с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив ожидали 400 автомобилей.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожнихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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