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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:17
2026-11-03T13:17
2026-11-03T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. После открытия мостового перехода в 9 утра в очереди на выезде из Крыма ожидали 240 машин.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду вторника