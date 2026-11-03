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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T13:17
2026-11-03T13:17
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. После открытия мостового перехода в 9 утра в очереди на выезде из Крыма ожидали 240 машин.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост сейчас – обстановка к обеду вторника

13:17 03.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - приводит канал данные на 13:00.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту остановили около часа ночи во вторник. Проезд был закрыт восемь часов. После открытия мостового перехода в 9 утра в очереди на выезде из Крыма ожидали 240 машин.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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