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Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников
Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников
РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-03T12:00
2026-11-02T13:15
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 ноября - 12.00. Пресс-конференция "Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников и пациентов".Участники:— главный внештатный специалист — кардиолог Министерства здравоохранения РК, заведующий кардиологическим диспансером РКБ им. Семашко, член Общественной палаты РК Валерий САДОВОЙ; — председатель комиссии Общественной палаты РК Юрий ШТУРЦЕВ;— председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона БАХАРЕВА;— член Общественной палаты РК Денис БАТУРИН.Деятельность Крымской ассоциации врачей играет важнейшую роль в консолидации профессионального сообщества, содействии развитию специалистов и всесторонней поддержке. В устав организации внесены изменения. Обновление документа направлено на расширение направлений деятельности организации, в частности, - на усиление правовой поддержки медицинских работников региона.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
пресс-центр

Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников

12:00 03.11.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 ноября - 12.00. Пресс-конференция "Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников и пациентов".
Участники:
— главный внештатный специалист — кардиолог Министерства здравоохранения РК, заведующий кардиологическим диспансером РКБ им. Семашко, член Общественной палаты РК Валерий САДОВОЙ;
— председатель комиссии Общественной палаты РК Юрий ШТУРЦЕВ;
— председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона БАХАРЕВА;
— член Общественной палаты РК Денис БАТУРИН.
Деятельность Крымской ассоциации врачей играет важнейшую роль в консолидации профессионального сообщества, содействии развитию специалистов и всесторонней поддержке. В устав организации внесены изменения. Обновление документа направлено на расширение направлений деятельности организации, в частности, - на усиление правовой поддержки медицинских работников региона.

Почему врачам нужда юридическая помощь, и кто чаще все выступает оппонентом медика? Какие категории споров чаще всего возникают у медработников? Как часто происходят спорные ситуации между врачом и пациентом? Какой процент обращений пациентов носит конструктивный характер? Как избежать дублирования функций с уже действующими институтами?

Аккредитация:
Тел. (3652) 27-44-55
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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