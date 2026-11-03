https://crimea.ria.ru/20261103/krymskaya-assotsiatsiya-vrachey---na-zaschite-prav-medrabotnikov-1160559227.html

Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников

Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников

РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-03T12:00

2026-11-03T12:00

2026-11-02T13:15

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 ноября - 12.00. Пресс-конференция "Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников и пациентов".Участники:— главный внештатный специалист — кардиолог Министерства здравоохранения РК, заведующий кардиологическим диспансером РКБ им. Семашко, член Общественной палаты РК Валерий САДОВОЙ; — председатель комиссии Общественной палаты РК Юрий ШТУРЦЕВ;— председатель регионального отделения Союза женщин России в Республике Крым, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона БАХАРЕВА;— член Общественной палаты РК Денис БАТУРИН.Деятельность Крымской ассоциации врачей играет важнейшую роль в консолидации профессионального сообщества, содействии развитию специалистов и всесторонней поддержке. В устав организации внесены изменения. Обновление документа направлено на расширение направлений деятельности организации, в частности, - на усиление правовой поддержки медицинских работников региона.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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