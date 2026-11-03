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Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря

Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Крымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря

В Крыму наблюдается положительная тенденция по вакцинации от гриппа, завершить кампанию планируется к 1 декабря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T07:46

2026-11-03T07:46

2026-11-03T07:46

вакцинация

ольга барило

крым

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грипп

вакцина

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается положительная тенденция по вакцинации от гриппа, завершить кампанию планируется к 1 декабря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.По ее словам, граждане старшей возрастной группы обращаются самостоятельно, осознанно подходят к вопросу вакцинации. Как и руководители предприятий, которые активно обращались в медучреждения для составления графиков выездных прививочных бригад еще с августа.При этом специалист успокоила: таких очередей, как в первый месяц кампании, уже нет. Привиться может любой человек, имеющий паспорт, – независимо от прописки. Это касается как жителей, так и гостей республики. Полис ОМС и СНИЛС не нужны, процедура бесплатная. При желании в поликлинике выдадут медицинское заключение с указанием дозы, серии, номера вакцины и даты проведения вакцинации.Вакцинация проводится в любой поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте и амбулатории, в часы работы медучреждения.Кроме того, в двух крупных торговых центрах Симферополя – на Евпаторийском шоссе и на улице Киевской – работают в будни мобильные пункты вакцинации с 10:00 до 15:00, уточнила она.Ранее сообщалось, что в Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч – дети. 20 октября в Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом. Но ситуация находится на контроле.Также сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человекВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса

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