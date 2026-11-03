https://crimea.ria.ru/20261103/krym-vystupil-s-initsiativoy-po-zaschite-vrachey-1160742652.html

Крым выступил с инициативой по защите врачей

Крым выступил с инициативой по защите врачей - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Крым выступил с инициативой по защите врачей

В Республике Крым создают механизм для комплексной защиты медработников в случае судебных разбирательств. Планируется, что он заработает до конца 2026 года,... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T13:57

2026-11-03T13:57

2026-11-03T13:57

крым

нона бахарева

медицина

врач

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Крым создают механизм для комплексной защиты медработников в случае судебных разбирательств. Планируется, что он заработает до конца 2026 года, сообщила председатель регионального отделения Союза женщин России, директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева в пресс-центре РИА Новости Крым.Речь идет о внесении изменений в устав Крымской ассоциации врачей, благодаря которым будет усилена правовая поддержка медицинских работников региона. Это, в частности, касается ситуаций, когда пациент обвиняет врача в медицинских ошибках.По ее словам, в Крыму впервые будет выстроена система защиты врачей государственных медучреждений. Директор фонда "Будем милосердны" также отметила необходимость организации защиты врачей на общегосударственном уровне."С этого года президент страны Владимир Путин объявил о том, что нужно проработать систему защиты педагогов. Педагог сегодня постепенно становится человеком защищенным. Я очень надеюсь, что со следующего года поднимут вопрос и защищенности медработников", - подчеркнула она.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РК Юрий Штурцев отметил, что в том виде, в котором формируются сейчас юридические механизмы функционирования Крымской ассоциации врачей в плане защиты медиков, - это будет впервые в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой юридической защите нуждаются медикиКрымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидностиВ Крыму медработникам вручили госнаграды и премии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нона бахарева, медицина, врач, общество, новости крыма